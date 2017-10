Luiz Andrade: Acreditamos num bom resultado

O Aves recebe o Benfica, depois de amanhã, a partir das 18h00, em jogo da nona jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O dirigente avense, em declarações ao jornalista da Antena 1 João Gomes Dias, disse acreditar que a equipa poderá “fazer um bom jogo e um bom resultado, a equipa está motivada e a acreditar que pode melhorar na classificação”.



Luiz Andrade sabe que o jogo será muito difícil e “o pior cenário, a derrota do Aves, não será grave”.



Sobre a escolha do treinador Lito Vidigal para substituir Ricardo Soares o diretor avense explicou: “Já conhecíamos o Lito Vidigal era uma opção há muito tempo e só foi possível agora porque ele estava disponível”.



A propósito do futuro do clube o presidente avense revelou: “Um dia talvez possamos ir às provas da UEFA, agora só queremos a manutenção”.



No presente Luiz Andrade é mais comedido ao afirmar: “Investimos para constituir um grupo experiente e criar uma estrutura e uma base para sermos mais fortes no próximo ano”.



Para domingo o cenário é animador porque como revelou o dirigente, a casa está cheia, os bilhetes todos vendidos e perspetiva-se uma noite muito agradável”.