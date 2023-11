Luiz Júnior renova com Famalicão até 2027/28

A cumprir a quarta temporada na equipa principal, o guardião, de 22 anos, tem sido um dos principais destaques da equipa, tendo sido, recentemente, eleito o melhor guarda-redes da I Liga no mês de setembro.



Luiz Júnior chegou ao Famalicão na época de 2019/20, durante a qual representou as equipas de sub-19 e sub-23.



Na época seguinte, o jogador alcançou a equipa principal, já totaliza mais de 100 jogos com as cores famalicenses e está próximo de cumprir igualmente a centésima partida na I Liga portuguesa de futebol.



"Estou muito feliz por mais esta etapa do meu trajeto no Futebol Clube de Famalicão. A renovação de contrato é mais um sinal da confiança que o clube deposita em mim. Foi aqui que iniciei o meu percurso a nível profissional e estarei eternamente agradecido ao clube que me tem proporcionado todas as condições para evoluir e mostrar todo o meu valor", referiu.



Luiz Júnior revelou-se “feliz por todo o apoio que tem recebido pelos sócios e adeptos” e garantiu que não estava à espera que este sucesso evoluísse de uma forma tão rápida.



“Cheguei em 2019 com o objetivo de evoluir e concretizar o sonho de chegar à equipa principal. No entanto, dificilmente imaginaria que tudo pudesse ocorrer de forma tão rápida na minha carreira", salientou.



O guarda-redes brasileiro reconheceu ainda que a opção de assinar pelo Famalicão em 2019 foi "a melhor que poderia ter tomado".



“Assinei por um clube que está a evoluir de ano para ano de forma admirável e que tem merecido estar no topo do futebol português", concluiu.