Lusitânia acredita que pode "travar" o Benfica

”, afirmou, em declarações à Lusa, Rui Santos, capitão da equipa açoriana e único titular natural nos Açores.No fim de semana, o Sport Club Lusitânia, que subiu ao quarto escalão nacional na época passada, alcançou o primeiro lugar da Série C do Campeonato de Portugal, ao vencer no terreno do União de Tomar, por 3-1.A equipa aguarda com ansiedade a primeira receção a um "grande" – o Lusitânia defrontou duas vezes o FC Porto, em ambos os casos no continente, na Taça de 1973/74 (8-0) e na de 1979/80 (2-0) –, mas com esperança de poder surpreender o campeão em título.”, adiantou Rui Santos.O guarda-redes, de 29 anos, natural de Angra do Heroísmo, fez toda a formação no Lusitânia e regressou ao clube do coração há sete anos, após passagens por outros clubes terceirenses, durante três épocas.”, admitiu o treinador dos "verdes" da Rua da Sé, Ricardo Pessoa.Quando passou à terceira eliminatória da Taça de Portugal, o técnico pediu um "grande", mas, no dia do sorteio, disse aos jogadores que só voltariam a falar do Benfica depois dos “três jogos importantes” que se seguiam para o campeonato.”, apontou Ricardo Pessoa, que, como jogador, representou Vitória de Setúbal e Portimonense na I Liga.Em 101 anos de história, é a primeira vez que a equipa açoriana recebe um "grande" para a Taça de Portugal.”, salientou o treinador.”, reforçou o técnico.Os bilhetes para o Estádio João Paulo II, que tem capacidade máxima para 7.000 espetadores, estão esgotados.