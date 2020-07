Luta pela Europa abre 32.ª jornada da I Liga de futebol

Na quinta posição, que deve dar acesso à Liga Europa, com um ponto de avanço sobre os famalicenses, o Rio Ave visita o Marítimo, 12.º classificado, que já garantiu matematicamente a manutenção.



Os vila-condenses recuperaram o quinto posto na ronda passada e visitam um Marítimo motivado e que vem de três vitórias consecutivas e ainda não perdeu em casa desde a retoma.



Já depois do final do encontro na Madeira, o Famalicão joga em casa de um "aflito" Vitória de Setúbal, 16.º classificado, três pontos acima da zona de despromoção.



O Famalicão, que vem de um empate em casa com o Benfica, não perde fora desde fevereiro, enquanto o Vitória de Setúbal perdeu os últimos cinco encontros e não vence há 13 partidas.



A 32.ª jornada pode marcar a conquista do título do FC Porto, que precisa de apenas um empate frente ao Sporting, na quarta-feira, para se sagrar campeão pela 29.ª vez.



O festejo do título até pode acontecer na véspera, se o Benfica não vencer em casa o Vitória de Guimarães, equipa que está a quatro pontos do Rio Ave e ainda na luta pelo quinto posto.



Programa da 32.ª jornada:



- -Segunda-feira, 13 jul:



Marítimo – Rio Ave, 19h00



Vitória de Setúbal – Famalicão, 21h15



- Terça-feira, 14 jul:



Santa Clara – Desportivo das Aves, 17h00 (Cidade do Futebol)



Portimonense – Boavista, 19h15



Gil Vicente – Tondela, 21h30



Benfica – Vitória de Guimarães, 21h30



- Quarta-feira, 15 jul:



Moreirense – Paços de Ferreira, 17h00



Sporting de Braga – Belenenses SAD, 19h15



FC Porto – Sporting, 21h30