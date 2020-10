Madeira. Futebol é mais seguro com público nas bancadas

Com os Açores a receber o primeiro teste com público em Portugal, no encontro entre o Santa Clara e o Gil Vicente (este sábado, às 16h00), segue-se o particular entre as seleções nacionais de Portugal e Espanha, em 7 de outubro, e o jogo oficial para a Liga das Nações, entre Portugal e Suécia, em 14 de outubro, com os dois últimos embates a acontecerem no Estádio de Alvalade, na presença de adeptos (10% da ocupação).”, salientou Carlos Pereira, presidente do Marítimo, em declarações à Lusa.O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, prevê um desfecho positivo dos testes: “”.Na Madeira, contabilizam-se 69 casos positivos de covid-19, uma situação “controlada” com a exigência de exames de despiste à chegada ao aeroporto e porto madeirenses, ou com a apresentação de um teste realizado até 72 horas antes do desembarque na Região Autónoma.Perante os dados apresentados, Carlos Pereira, presidente do Marítimo, defende que “” para receber os adeptos em “segurança” dentro dos recintos desportivos.”, alertou.





O problema está no exterior dos estádios







Rui Marote defende que o “público faz falta” e que “o problema não está no interior dos recintos desportivos”, mas sim o que se passa nas imediações, sem controlo.”, declarou.O presidente do Marítimo diz que “”.“Já propusemos fazer entradas com toda a segurança, oferecendo máscaras, oferecendo gel e medindo a temperatura. Não percebo como é estas medidas não foram aceites”, acrescentou Carlos Pereira.Ludgero de Castro, treinador da equipa B do Marítimo e Rui Oliveira, treinador do Câmara de Lobos, duas equipas madeirenses que militam atualmente no Campeonato de Portugal, partilham da mesma opinião, em que os ajuntamentos acontecem em lugares estratégicos que permitem visualizar os jogos.”, explicou Rui Oliveira à Lusa.Ludgero Castro defendeu a mesma ideia para evitar situações idênticas no campo do clube, em Santo António, no Funchal, porque se fosse “autorizada a presença de público nos recintos desportivos”, evitavam-se “os ajuntamentos que estão a acontecer nas imediações, nomeadamente nas estradas que permitem visualizar os jogos”.“Apesar do uso da máscara, continuo a achar que seria mais seguro dentro dos estádios, com as medidas de segurança impostas. Com o número de adeptos reduzido e bem organizado, o público pode voltar”, referiu.