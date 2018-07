Madeira Rodrigues junta figuras históricas dos "leões"

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2018, 11:24 / atualizado em 10 Jul, 2018, 12:17 | Futebol Nacional

Madeira Rodrigues volta a ser candidato depois de ser derrotado por Bruno de Carvalho em março de 2017.





Esta terça-feira apresentou a sua equipa para coordenar o futebol profissional do Sporting, em caso de vitória nas eleições de 8 de setembro.











O empresário de 47 anos, voltará a contar com Delfim na estrutura do departamento de futebol, tal como sucedeu no ato eleitoral.O médio que se sagrou campeão pelos “leões” será acompanhado na estrutura para o futebol pelos ex-futbolistas do clube Marco Aurélio e Balakov, bem como por Mariano Barreto, ex-recuperador físico e treinador de juniores do clube de Alvalade.Ricardo Pina Cabral, Ricardo Pereira, Luís Gonçalves, José Lima são outros nomes anunciados, sem esquecer Ranieri, anteriormente avançado como treinador caso Madeira Rodrigues chegue à presidência.