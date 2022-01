Mafra ambiciona chegar às "meias" da Taça de Portugal

No jogo que fecha a eliminatória, o Mafra, formação que ocupa o meio da tabela da II Liga (10.º lugar), desloca-se a Portimão com a missão de tentar ser a única equipa que não milita na I Liga a seguir em frente, apresentando como principal argumento a eliminação do Moreirense, do escalão principal.





Por seu turno, o Portimonense, sétimo classificado da I Liga, vai tentar juntar-se aos outros três conjuntos primodivisionários já apurados, num jogo que está agendado para as 20h45, em Portimão.





A equipa que vencer hoje defronta nas meias-finais, a serem disputadas a duas mãos, o Tondela, que foi vencer, na quarta-feira, em casa do Rio Ave, da II Liga, por 1-0, após prolongamento.





A outra meia-final já está definida e vai opor o Sporting ao FC Porto, que venceram Leça e Vizela, respetivamente.





Resultados e programa dos quartos de final:





Leça (CP) -, 0-4.





Rio Ave (II) - Tondela (I), 0-1 ap.





Vizela (I) - FC Porto (I), 1-3.