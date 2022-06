Mafra anuncia três reforços e uma saída

Zidane Banjaqui, médio, de 22 anos, fez a formação no Sporting e Benfica, e na última temporada representou o Casa Pia, onde atuou em 28 jogos, depois de também já ter envergado as camisolas de Desportivo das Aves, Belenenses SAD, Mirandela e Real SC.O jovem português Diogo Almeida assinou um contrato válido por duas épocas. Aos 21 anos, o avançado, que já representou Covilhã, Benfica e Paços de Ferreira, onde realizou 13 partidas na primeira liga, tem ainda duas internacionalizações com a camisola das quinas em sub-20.O terceiro reforço anunciado pelos "saloios" foi Loide Augusto, ex-Farense. O defesa direito, formado em Angola, que chegou ao Sporting em 2018, tendo jogado nos juniores e nas equipas de sub-23 e B, assinou um contrato válido até 2024.Em sentido contrário, os mafrenses comunicaram também que Lee foi transferido a título definitivo para o FC St. Pauli, emblema da segunda divisão alemã a que o sul-coreano estava cedido desde janeiro.