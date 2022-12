Mafra e Vizela empatam em jogo da Taça da Liga

O Mafra chegou à vantagem por Ousmane Diamonde, aos nove minutos, e na segunda parte Bruno Wilson empatou aos 69.Com este empate, Mafra e Vizela repetem o desfecho da primeira jornada e somam agora dois pontos, esperando para ver o que fazem FC Porto e Desportivo de Chaves no outro jogo do grupo A.Num jogo com muitas faltas e recheado de cartões, as oportunidades de desfazer o empate rarearam, mas em cima do minuto 90 o Vizela dispôs de uma ocasião soberana, já com o Mafra também reduzido a dez jogadores: Pedro Barcelos cometeu falta na área, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade, mas Osmajic teve excesso de pontaria e atirou à trave, gorando a hipótese de a equipa de Vizela sair de Mafra com os três pontos e a liderança do Grupo A.