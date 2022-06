Mafra reforça a defesa com Edwin Banguera

O defesa colombiano, que chegou a Portugal em 2017 para atuar no Salgueiros, representou o Gil Vicente na época 2018/19 e na temporada transata vestiu a camisola do Felgueiras, tendo participado em 29 jogos da Liga 3.O defesa é o quinto reforço do Mafra para a temporada que se avizinha, depois de o clube já ter anunciado a chegada de Pité, Zidane Banjaqui, Diogo Almeida e Loide Augusto.





A equipa iniciou a preparação para a época futebolística com a realização dos habituais exames médicos e físicos, que se prolongam por dois dias.



Depois do nono lugar conquistado na última época na II Liga, o arranque para a nova temporada ficou marcado pela presença dos reforços Edwin Banguera, Pité, Zidane Banjaqui, Diogo Almeida e Loide Augusto.



No plantel estão também Gui Ferreira, Bura e Leandrinho, que renovaram o vínculo com a equipa "saloia", assim como os atletas que transitaram da última época: Filipe Neves, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Mattheus Oliveira, Rodrigo Gui, Renan, João Goulart, Pedro Lucas, Ricardinho, Patrick e Vitor Gabriel.



O primeiro treino de conjunto, orientado pelo técnico Ricardo Sousa, que vai cumprir a sua segunda época desde início no clube, está marcado para a próxima quarta-feira, no campo Dr. Mário Silveira.