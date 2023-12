Mafra regressa às vitórias

Um ‘bis’ de Lucas Gabriel ainda na primeira parte (12 e 22) adiantou o Mafra no marcador, com a Oliveirense a reduzir por Carter, aos 69 minutos. Balbúrdia sentenciou o triunfo dos visitantes (90+1), que permite ao Mafra subir ao quinto lugar da II Liga, com 21 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no 12.º lugar, com 16.



Numa primeira parte com algum ascendente do Mafra, Lucas Gabriel adiantou a equipa comandada por Silas no marcador ao aproveitar um desvio de Nibe para encostar para o fundo da baliza, aos 12 minutos.



O avançado brasileiro ‘bisou’ na sequência de uma jogada de entendimento na direita do ataque do Mafra, aproveitando uma recarga para ampliar a vantagem, aos 22 minutos.



Ainda antes do intervalo, Guirassy surgiu em boa posição dentro da área para reduzir a desvantagem da Oliveirense, mas cabeceou fraco para as mãos do guarda-redes Oláfsson.



Depois de um início acutilante da segunda parte, a equipa da casa marcou por Carter, que aproveitou um ressalto para bater o guarda-redes Oláfsson, aos 69 minutos.



O Mafra acabou por sentenciar o triunfo já em período de compensação, num contra-ataque conduzido por Balbúrdia, que rematou forte e colocado à baliza da Oliveirense (90+1).







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-Mafra: 1-3



Ao intervalo: 0-2



Marcadores:



0-1, Lucas Gabriel, aos 12 minutos.



0-2, Lucas Gabriel, 22.



1-2, Carter, 69.



1-3, Balbúrdia, 90+1.







Equipas:



- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Brandão, 85), John Kelechi (Kohtaro, 71), Iago, Kazu, Guirassy, Jaiminho, Filipe Alves (Lamine, 61), Zé Pedro, João Paulo Queiroz e Carter.



(Suplentes: Rui Dabó, Macedo, Kazu Miura, Brandão, Vasco Gadelho, Lamine, Guilherme, Kohtaro e Schurrle).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Mafra: Oláfsson, Texel, Ousmane Diao, Pedro Barcelos, Bak (Lopes, 54), Gui Ferreira (Balbúrdia, 71), Chriso (Pedro Bravo, 46), Nibe, Sturgeon (Mesaque Djú, 71), Lucas Gabriel (Gabi, 85) e Diogo.



(Suplentes: André Paulo, Pedro Bravo, Mesaque Djú, Lopes, Miguel Sousa, Gabi, Lind, Rodri e Balbúrdia)



Treinador: Jorge Silas.







Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Gui Ferreira (45), Texel (55), Filipe Alves (53), Diogo (72), Iago (72), Lamine (77), Kazu (81) e Balbúrdia (90+2).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.