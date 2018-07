Mafra resolve o jogo na segunda parte, com golos de Bruninho e Flávio Silva

Comentários 21 Jul, 2018, 18:39 | Futebol Nacional

Os primeiros 20 minutos foram demasiado lentos e previsíveis, com a equipa anfitriã a deter mais posse de bola, fruto do bom trabalho dos médios Rui Pereira e Sérgio Ministro, que ‘orquestravam' grande parte das iniciativas atacantes mafrenses.



Durante a primeira parte só houve uma oportunidade de golo para cada conjunto. Aos 34 minutos, Bruninho isolou-se pela esquerda, cruzou com perigo, mas a cabeçada de Zé Tiago saiu demasiado frouxa e à figura do guarda-redes Vítor São Bento.



A melhor chance aconteceu aos 40 minutos e para a turma serrana. O médio Gilberto Silva recolheu uma bola à entrada da grande área do Mafra e ‘disparou' fortíssimo e sem qualquer oposição por cima da barra.



Na segunda parte, o Mafra abordou o jogo com maior objetividade, e quase conseguiu o primeiro golo aos 51 minutos, quando Gonçalo Abreu escapou pela esquerda e cruzou rasteiro para o centro da área, com Bruninho a falhar o remate final.



Aos 68 minutos o mesmo Bruninho não falhou: o cruzamento longo foi de Gonçalo Abreu e o avançado mafrense tocou para o fundo da baliza serrana. A jogar a favor do vento, a equipa chegou ao 2-0 aos 83 minutos, com Flávio Silva a responder a uma assistência de Zé Tiago.



O Mafra acabou por garantir a continuidade na Taça da Liga, enfrentando agora o Marítimo na próxima ronda, agendada para o dia 29 de julho.



Jogo no Parque Desportivo Municipal de Mafra.



Mafra - Sporting Covilhã, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Bruninho, 68 minutos.



2-0, Flávio Silva, 83.



Equipas:



- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Hugo Ventosa, Juary Soares, Guilherme Ferreira, Rui Pereira, Mauro Antunes (Flávio Silva, 71), Sérgio Ministro, Zé Tiago (Cuca, 87), Bruninho e Gonçalo Abreu (Ruca, 69).



(Suplentes: Ricardo Janota, André Dias, Cuca, Ruca, Guilherme Ramos e Flávio Silva).



Treinador: Filipe Martins.



- Sporting da Covilhã: Vítor São Bento, Jean Batista, Jaime Simões, Zarabi, Henrique Gomes, Caio Quiroga (João Cunha, 84), Gilberto Silva, Agostinho Soares (Victor Bonani, 69), Gaius Makouta, Adriano Castanheira e Onyeka Osemene.



(Suplentes: Igor Araújo, Rafael Vieira, João Cunha, Sérgio Paulico e Victor Bonani).



Treinador: Dito.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Abreu (41 minuros), Gilberto Silva (43), Henrique Gomes (59).



Assistência: 620 espetadores.