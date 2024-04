Mafra vence Académico em Viseu com um golo de Falé

Falé marcou para o Mafra, aos 15 minutos, numa recarga a uma defesa de João Monteiro, após um pontapé de canto, num golo que acabou por dar os três pontos à sua equipa.



A tarde esteve muito quente em Viseu e quem pior se terá adaptado foram os jogadores do Académico de Viseu, muito apáticos durante a primeira parte, incapazes de criar uma situação de golo.



A equipa orientada por Jorge Silas esteve bem mais afoita e, depois de um cabeceamento muito perigoso de Pité, aos 10 minutos, chegou ao golo aos 15, coroando uma fase em que estava melhor.



O técnico interino do Académico de Viseu, Gil Oliveira, alterou o ‘onze’ no segundo tempo, com as entradas de Famana Quizera e Jovani Welch, e a equipa ficou perigosa.



Aos 54 minutos, os beirões ficaram perto do empate, com um desvio de cabeça de André Almeida a embater no poste, na sequência de um livre.



No minuto seguinte, foi Oláfsson, com uma grande defesa, a evitar o golo de Ott.



Jorge Silas reagiu com o reforço do setor mais defensivo e os viseenses sentiram mais dificuldades em chegar com perigo à área adversária, com o resultado a manter-se até final.



Após a 30.ª jornada o Mafra ocupa o sétimo lugar, com 42 pontos, enquanto o Académico de Viseu está no 11.º, com 38.







Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Mafra, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Falé, 15 minutos.



Equipas:



– Académico de Viseu: João Monteiro, Bandarra (Siomonsen, 89), André Almeida, Arthur Chaves, Henrique Gomes (Milioransa, 89), Sori Mané (Jovani welch, 46), Messeguem (Steven Petkov, 81), Samba Koné (Famana Quizera, 46), Marquinho, Ott e André Clóvis.



(Suplentes: Sampaio, Simonsen, Francisco Machado, João Pinto, Milioransa, Famana Quizera, Rodrigo Pereira, Jovani Welch e Steven Petkov.



Treinador: Gil Oliveira.



- Mafra: Oláfsson, João Goulart, João Queirós, Texel, Ousmane Diao, Nibe (Sturgeon, 61), Chriso (Pedro Bravo, 61), André Lopes (Beni Júnior, 81), Pité, Falé (Mesaque Djú, 70) e Miguel Sousa (Balbúrdia, 70).



(Suplentes: André Paulo, Beni Junior, Pedro Bravo, Mesaque Djú, Sturgeon, Fabinho, Lind, Rodri e Balbúrdia).



Treinador: Jorge Silas.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Queirós (53) e Pité (90+2).



Assistência: 766 espetadores.