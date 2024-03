Mafra vence com reviravolta em Leiria

Sem vencer há quatro jogos, o Mafra entrou mal em Leiria: sofreu um golo aos 7 minutos e outro no final da primeira parte. Mas aproveitou a letargia da equipa da casa para fazer três golos no segundo tempo, garantindo os três pontos.



A União de Leiria marcou na primeira tentativa: o Mafra deixou aberto o lado direito da defesa e Vasco Oliveira aproveitou um remate torto de Jordan van der Gaag para fazer o 1-0 na pequena área, aos 7 minutos.



O golo foi validado pelo VAR enquanto nas bancadas havia problemas entre claques. Nem a forte chuva serenou os ânimos, que só acalmaram com a intervenção da polícia.



Os leirienses recuaram após o golo e o Mafra passou a dominar e a desperdiçar oportunidades, por Mesaque Djú, aos 15 e 23 minutos, Diogo Almeida, aos 19, ou Luis Gabriel, aos 35.



Claramente melhor, os visitantes entravam com facilidade nas últimas linhas do Leiria, mas não conseguiam materializar as situações criadas.



Displicente nas saídas para o ataque, a equipa de Vasco Botelho da Costa perdeu muitas bolas, mas mostrou grande eficácia na frente, já que voltou a marcar numa das poucas ocasiões em que chegou à baliza contrária.



À beira do intervalo, Paul Ayongo fugiu pela direita e serviu Lucho Vega, que assistiu o lateral Pedro Empis para o 2-0.



O Mafra não baixou os braços e voltou dos balneários decidido a recuperar. E conseguiu: aos 52 minutos o ataque combinou bem, a uma defesa ficou parada e um bom remate de Lucas Gabriel deu o 2-1; e aos 61 minutos, com a União de Leiria novamente a ver jogar, Nibe fez o 2-2 com grande facilidade.



Um minuto antes, Jordan van der Gaag atirou ao poste da baliza do Mafra, num lance que foi exceção na exibição cinzenta dos leirienses.



Mas o Mafra queria mais e chegou mesmo ao 3-2. Aos 79 minutos, num contra-ataque, Miguel Falé que assistiu Miguel Sousa para o golo da vitória.







Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.







União de Leiria - Mafra, 2-3.



Ao intervalo: 2-0







Marcadores:







1-0, Vasco Oliveira, 07 minutos.



2-0, Pedro Empis, 45.



2-1, Lucas Gabriel, 52.



2-2, Nibe, 61.



2-3, Miguel Sousa, 79.







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Zié Ouattara, Bura, Vasco Oliveira, Pedro Empis, Paul Ayongo (Leandro Antunes, 57), Dje D’avilla, Cuca, Rashaan Fernandes (Arsénio, 57), Jordan van der Gaag e Lucho Vega.



(Suplentes: João Oliveira, Tiago Ferreira, Leandro Antunes, Arsénio, Kaká, Valdir Jr., Brenner Santos, Diogo Amado e Marcos Silva).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Mafra: Oláfsson, Pontus Texel, João Goulart, Ousmane Diao, André Lopes (Beni Júnior, 78), Pedro Bravo (Chriso, 86), Miguel Sousa, Lucas Gabriel (João Queirós, 86), Nibe (Pité, 78), Diogo Almeida e Mesaque Djú (Miguel Falé, 57).



(Suplentes: André Paulo, Beni Junior, Chriso, Pité, Fábio Sturgeon, João Queirós, Fabinho, Mário Balbúrdia e Miguel Falé).



Treinador: Silas.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marcos Silva (36), Bura (84), Diogo Almeida (85) e Kieszek (85). Cartão vermelho para Kaká (após o fim do jogo).



Assistência: 4.177 espetadores.