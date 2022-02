Mafra vence na Trofa

Após duas derrotas fora de portas, o Trofense regressou a casa à procura de uma vitória e inaugurou o marcador, por Achouri, aos 47 minutos, mas, num Mafra galvanizado depois de triunfar na receção ao FC Porto B, Gui Ferreira igualou (61), assistiu Francis Cann (73) e ‘bisou’ de grande penalidade (85).



No mesmo minuto, o marcador do golo trofense viu o cartão vermelho direto e, com dois cartões amarelos em dois minutos, Bruno Almeida foi também expulso, aos 90+6.



A tabela mostrava quatro pontos a separar as duas equipas, com prejuízo para os ‘caseiros’, que entraram melhor no primeiro quarto de hora, criando várias ocasiões com posse de bola fluida e criatividade no trio ofensivo.



No entanto, a formação de Ricardo Sousa aproveitou algum excesso de confiança na saída de bola trofense e pressionou alto para quebrar o ímpeto inicial, equilibrando o controlo da partida e colocando à prova Rodrigo Moura com remates de Francis Cann e Gui Ferreira, mas sem produzir alterações no marcador até ao descanso.



A primeira metade prometeu golos e a segunda não tardou a cumprir, logo aos dois minutos após o recomeço, Bruno Almeida lançou Achouri na área e, à saída de Miguel Santos, o francês ‘picou’ e inaugurou o marcador.



Apesar da vantagem, o clube da Trofa não tirou o pé do acelerador e só não dilatou a vantagem devido à inspiração do guardião adversário, que fez duas grandes defesas com a ponta dos dedos para segurar os lisboetas na disputa pelos pontos, até que, um momento de inspiração de Rodrigo Martins fez a bola chegar aos pés de Gui Ferreira e o ‘capitão’ atirou para o empate.



O lateral acabaria por partir para uma exibição memorável, já que aos 73 minutos, ganhou a linha de fundo e serviu Francis Cann, que só teve de encostar, e a cinco minutos do fim, João Pinho descortinou uma falta na área de Keffel sobre o recém-entrado Mattheus Oliveira.



Na sequência dos protestos, Achouri viu o cartão vermelho direto, mas não afetou a cobrança de Gui Ferreira, que atirou por baixo do corpo de Rodrigo Moura e finalizou a reviravolta que leva os lisboetas para o oitavo lugar e mantém o Trofense seis pontos acima da zona de despromoção.







Jogo realizado no Estádio do Clube Desportivo Trofense, na Trofa.



Trofense – Mafra: 1-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Achouri, aos 47 minutos.



1-1, Gui Ferreira, 61.



1-2, Francis Cann, 73.



1-3, Gui Ferreira, 85.



Equipas:



- Trofense: Rodrigo Moura, Daniel Liberal (Tito Júnior, 46), Mutsinzi, Caio Marcelo, Keffel, Vasco Rocha (Gustavo Furtado, 86), Beni (Andrézinho, 46), Matheus Índio, Bruno Almeida, Achouri e Bechou (Capita, 70).



(Suplentes: Rogério, João Paulo, Simão Martins, Tito Júnior, Tiago André, Andrézinho, Capita, Rodrigo Ferreira e Gustavo Furtado.)



Treinador: Francisco Chaló.



- Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Bura, Pedro Barcelos, Tomás Domingos, Aparício (Mattheus Oliveira, 82), Leandrinho, Gui Ferreira (João Goulart, 88), Francis Cann (Inácio Miguel, 73), Pedro Lucas (Dieguinho, 82) e Rodrigo Martins (Okitokandjo, 88).



(Suplentes: Renan, Mattheus Oliveira, Okitokandjo, Rodrigo Gui, Chano, Dieguinho, João Goulart, Inácio Miguel e Vítor Gabriel.)



Treinador: Ricardo Sousa.



Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Beni (37), Achouri (50), Francis Cann (56), Matheus Índio (90), Dieguinho (90) e Bruno Almeida (90+4 e 90+6). Cartão vermelho direto para Achouri (84). Cartão vermelho por acumulação para Bruno Almeida (90+6).



Assistência: 651 espetadores.