Mais cinco equipas da I Liga seguem em frente na Taça

Entre as equipas da I Liga em ação, o Paços de Ferreira alcançou o resultado mais robusto do dia, com um triunfo por 4-0 no campo da Oliveirense, da II Liga, enquanto o Santa Clara recuperou de desvantagem em Aveiro, perante o Beira-Mar (3-1), do Campeonato de Portugal.



No Paços de Ferreira, o avançado brasileiro Douglas Tanque precisou apenas de 26 minutos em campo para assinar um ‘bis’ e ser a figura do duelo da terceira eliminatória, em Oliveira de Azeméis.



Em Aveiro, perante o segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal e emblema habituado no passado a fazer parte do primeiro escalão, o Santa Clara apanhou um susto quando Pedro Aparício inaugurou o marcador aos 59 minutos, mas deu a volta ao resultado com golos de Thiago Santana (74) e Carlos Júnior (82) e Ukra (88).



Em Monção, o Rio Ave deixou pelo caminho o único representante dos distraiais, com uma magra vitória por 2-1, e diferença igual obteve o Moreirense (1-0) no campo do Merelinense, do terceiro escalão.



O Tondela também segue em frente na Taça, mas precisou de uma grande penalidade do croata Tomislav Strkali, aos 90+5 minutos, para ultrapassar o Felgueiras, do Campeonato de Portugal.



Anadia, Torriense, Fontinhas, Fafe, Sporting de Espinho, Olímpico do Montijo, todos os Campeonato de Portugal, também carimbaram um lugar na próxima ronda da Taça.



Ainda hoje, às 20:00, o Boavista visita o Vizela, da II Liga.



Os duelos Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora foram adiado devido a casos positivos da covid-19.



O Sporting joga na segunda-feira, com uma viagem muito curta para defrontar o Sacavenense, também do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras.



A terceira eliminatória só fica encerrada em 03 de dezembro, com uma reedição da final de 1989/90, entre o Estrela da Amadora, agora no terceiro escalão, e o Farense, da I Liga, num jogo que terminou com a vitória dos amadorenses, no desempate por grandes penalidades.



Na sexta-feira, a ronda arrancou com uma grande surpresa, com a União de Leiria, do Campeonato de Portugal, a afastar o Portimonense, da I Liga, vencendo os algarvios por 1-0.