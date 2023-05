Mais medidas para combater falta de árbitros

O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) defendeu que “”, contrariando o decréscimo do quadro de árbitros.”, assinalou Fontelas Gomes.Segundo a proposta de regulamento de arbitragem, que se encontra em apreciação pública, deixará de existir idade máxima para iniciar a frequência do curso de árbitro - que atualmente está fixada em 40 anos - e começar a dirigir jogos no futebol distrital.Está também prevista a criação de um mecanismo que permitirá que antigos jogadores de futebol possam ter acesso automático ao curso de arbitragem nível 0 para, posteriormente, ficarem habilitados a dirigir jogos das competições distritais.