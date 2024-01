Mais seis jogos para testar explicações dos árbitros

A informação foi dada pelo Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quarta-feira, referenciando novos jogos, depois de a nova medida não ter sido necessária nas partidas Sporting-Albergaria e no Sporting de Braga-Marítimo, da Taça de Portugal feminina, que estrearam o sistema.Os novos testes serão no jogo de hoje entre Lank Vilaverdense-Gil Vicente, também da Taça de Portugal feminina, e nos jogos do fim de semana, Famalicão-Marítimo, Racing Power-Damaiense e Lank Vilaverdense-Sporting, da Liga feminina, e Penafiel-Feirense e Benfica B-União Leiria, da II Liga.”, lembrou hoje o CA.Este sistema, com a explicação a ser dada em tempo real, já existe em outras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema.