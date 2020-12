Malik e Godwin dão vitória ao Casa Pia na receção ao Mafra

O Casa Pia, que soma a segunda vitória consecutiva, depois do triunfo frente ao Desportivo de Chaves (2-1), soma agora 16 pontos e ascendeu ao oitavo lugar do campeonato. Um triunfo que o coloca a cinco pontos do Mafra, quarto classificado e que viu o Feirense, que venceu o Benfica B (2-0), passar-lhe à frente na tabela, que é liderada pelo Estoril Praia (26 pontos), secundado pela Académica (24).

Com um início de jogo dividido, mais pela disputa de bola do que pelas ocasiões de golo, a primeira grande oportunidade de golo pertenceu ao casapiano Saviour Godwin, aos 19 minutos, contudo, a bola passou ligeiramente ao lado da baliza de João Godinho.O Mafra procurou crescer no terreno, mas Marvin Martins encontrou espaço no setor recuado dos forasteiros e serviu Malik para o 1-0, aos 25 minutos.Os comandados de Filipe Cândido não baixaram os braços e, aos 28 minutos, Rodrigo Martins colocou o guarda-redes Ricardo Batista em sentido, contudo, os "gansos", mais matreiros, fizeram o 2-0 por intermédio de Saviour Godwin, aos 43, a passe de Malik.A abrir a segunda parte, o recém-entrado Gustavo Moura, que tinha rendido Ismael, teve nos pés a oportunidade de reduzir o marcador, mas o remate saiu fraco e permitiu a defesa de Ricardo Batista.

Apesar de manter os olhos postos na baliza do Casa Pia, o Mafra nunca causou verdadeiramente perigo à equipa da casa e, com o passar dos minutos, a crença dos visitantes foi esmorecendo e nem o pontapé de bicicleta de Okitokandjo, aos 88 minutos, que saiu ao lado da baliza, os galvanizou.