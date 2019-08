Manchester City vence em Bournemouth e sobe ao segundo lugar

Lusa Comentários 25 Ago, 2019, 16:26 / atualizado em 25 Ago, 2019, 16:26 | Futebol Nacional

Com o internacional português Bernardo Silva de início, os bicampeões ingleses inauguraram o marcador aos 15 minutos, através do avançado argentino, antes de Raheem Sterling dilatar a vantagem, aos 43.



Os ‘cherries’ ainda relançaram o jogo em cima do intervalo, na sequência de um livre direto exemplarmente cobrado pelo galês Harry Wilson, aos 45+3 minutos, só que Agüero ‘bisou’ e consumou o triunfo do City no segundo tempo, aos 64.



Bernardo Silva foi rendido por Mahrez aos 79 minutos, enquanto o lateral internacional luso João Cancelo estreou-se com a camisola dos ‘citizens’, sendo lançado por Pep Guardiola em tempo de compensação, para o lugar de Kyle Walker.



Após o empate 2-2 com o Tottenham na ronda anterior, o Manchester City voltou às vitórias na ‘Premier League’ e subiu ao segundo lugar, com sete pontos, menos dois do que o líder Liverpool, que soma por triunfos o número de jornadas.



Os ‘reds’ estão sozinhos no topo da classificação, depois de no sábado terem vencido por 3-1 na receção ao Arsenal, terceiro colocado, com seis.