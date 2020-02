Maniche perspetiva uma final de Taça equilibrada

Esta época Benfica e FC Porto repetem o duelo no Jamor.







Dezasseis anos depois de novo um Benfica-FC Porto na final da Taça.



A última foi em 2003-2004, com o FC Porto acabado de ser campeão e tinha dez dias depois a final da Liga dos Campeões em Gelsenkirchen frente ao Mónaco.



Os azuis e brancos colocaram-se em vantagem com um golo de Derlei, o grego Fyssas empatou. No prolongamento triunfo do Benfica por 2-1, com um golo de Simão Sabrosa.



Dezasseis 16 anos depois vamos ter frente a frente “águias” e “dragões”.



Maniche jogou nos dois clubes estava lá e recordou e antecipou o que poderá ser a final de maio.