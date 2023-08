Mansur prolonga contrato com Estrela da Amadora até 2025

O futebolista, de 30 anos, chegou à Reboleira na temporada passada, em que realizou um total de 17 encontros ao serviço da turma amadorense no ano de regresso ao escalão máximo, com dois golos marcados, depois de passar duas temporadas no Santa Clara.No Brasil, Mansur atuou por São Bento, Paraná, Atlético Mineiro, Sport, Vitória e Bahia.Esta é a nona renovação, após o guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes e Gaspar, os médios Aloísio e Vitó e ainda os atacantes Ronald, Kikas e Gustavo Henrique.Os estrelistas contam com quatro reforços no retorno à I Liga portuguesa de futebol: os médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1º de Agosto, de Angola), para além do avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).O central Rui Correia (Belenenses), o médio Latyr Fall e o ponta de lança João Silva saíram em definitivo, enquanto o defesa Lucas Rafael foi cedido ao Red Bull Bragantino.Eliminada na primeira fase da Taça da Liga pelo Portimonense (3-1), a equipa orientada por Sérgio Vieira estreia-se na edição 2023/24 da I Liga com uma receção ao Vitória de Guimarães, a partir das 18h00 de 13 de agosto, no Estádio José Gomes, na Amadora.