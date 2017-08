Manuel Cajuda aplaude o futebol ofensivo

O técnico, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, congratula-se com o facto de Benfica, FC Porto e Sporting estarem de “pé quente” e a marcar muitos golos.



Manuel Cajuda chega a afirmar que ter “horror às táticas” que oprimem as equipas e lhes travam os momentos e a criatividade ofensiva.



O treinador que já garantiu a qualificação da sua equipa para a fase final do campeonato chinês vê na equipa do FC Porto a maior evolução em relação à temporada anterior.



Sobre o futebol português, em geral, considerou que “todos trabalham melhor hoje do que no passado” e concluiu ao admitir que “com seriedade e trabalho é possível encurtar distâncias para os países com maior poderio financeiro”.