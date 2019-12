Manuel Cajuda: “Sporting levará tempo a encontrar-se”

Esta quarta-feira o Sporting defronta o Gil Vicente, em jogo da Taça da Liga, no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 20h45.Há quatro dias as duas equipas defrontaram-se no mesmo local em jogo para o campeonato da I Liga, Na altura os gilistas venceram os “leões” por 3-1.Após esse desafio, o treinador da equipa nortenha, Vítor Oliveira, considerou que a equipa leonina era fraca, que só tinha um jogador de qualidade (Bruno Fernandes) e estava a uma distância considerável de Benfica e FC Porto.Manuel Cajuda, treinador no desemprego, disse respeitar as declarações do colega de profissão mas que não seria tão contundente na análise.Para o técnico, em declarações ao jornalista David Carvalho, a fraca prestação do Sporting no campeonato justifica-se por uma mistura de acontecimento que têm ocorrido no clube com destaque para a invasão à Academia de Alcochete.Sobre o colapso da equipa em Barcelos depois de dias antes ter ganho ao PSV, da Holanda, por 4-0, Manuel Cajuda explicou: "”.Para o treinador algarvio é importante que globalmente o Sporting defina as suas prioridades e que, para já, o técnico dos “leões”, Silas, “”.A rematar este tema Manuel Cajuda ainda afirmou que “”.Sobre o futebol português em geral o técnico considerou: “”.

Para Manuel Cajuda falta “intensidade ao futebol português, a posse de bola tem de ser mais dinâmica, há lentidão na reação á perda da bola, na saída à zona de pressão e a mobilidade é praticamente nula no processo ofensivo”.