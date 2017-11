Manuel Cordeiro enaltece importância da posse de bola

O técnico, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, admite que a escola de Guardiola apologista das equipas fazerem da sua principal arma a posse de bola tem dados bons resultados.



No futebol nacional o técnico concede total justiça à liderança do FC Porto no campeonato português, embora veja Sporting e Benfica como adversários fortes.



Sobre a seleção portuguesa e o Mundial de futebol de 2018, na Rússia, revelou que a equipa das quinas tem legitimidade para sonhar com o título de campeã do Mundo.