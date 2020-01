Manuel Fernandes quer "respeito" pelo vencedor da Taça da Liga

Representante do Sporting na cerimónia de apresentação da ‘final four’ da competição, Manuel Fernandes frisou que, na temporada anterior, não houve respeito pelo vencedor, o Sporting, numa crítica implícita à atitude do FC Porto, que não esperou pela entrega da taça aos ‘leões'.



"Acima de tudo, que haja fair-play, coisa que no ano passado não houve. Não deram mérito à vitória do Sporting. Quando foi a entrega da Taça, não se portaram bem [o FC Porto, equipa derrotada] e isso não é fair-play", afirmou.



Para o antigo ponta-de-lança ‘leonino', "a importância de saber ganhar é igual à de saber perder".



“Vamos moralizar o futebol, porque está a ganhar caminhos que não sei onde vai parar", disse, reforçando o pedido de "respeito" para qualquer que seja o vencedor.



Por parte do FC Porto, o também ex-avançado internacional luso Fernando Gomes, questionado sobre as palavras de Manuel Fernandes, respondeu: "Todos temos telhados de vidro. O passado é sempre importante para refletir. Todos temos de refletir e o importante é que, este ano, as coisas corram de feição, e vão correr".



Na antevisão à prova e ao jogo com o anfitrião Sporting de Braga, em 21 de janeiro, Manuel Fernandes considerou que "estão as quatro melhores equipas", com exceção "da que vai em primeiro lugar no campeonato", o Benfica.



"Todas praticam um bom futebol, e pode acontecer qualquer coisa nesta Taça da Liga, que, atualmente, todos querem ganhar", disse.



Pelo Sporting de Braga, o ex-extremo brasileiro Alan disse que não encara o jogo com os ‘leões' como uma desforra pela derrota imposta pelo Sporting na época passada.



"Infelizmente, perdemos a meia-final na época passada. Espero ganhar esta e também a Taça da Liga. É sempre complicado jogar contra o Sporting. Jogando em casa, temos mais força para ganhar. Espero que não vá para [o desempate por] penáltis, porque o Sporting já provou que tem uma estrelinha aí", disse.



No dia seguinte, em 22 de janeiro, jogam Vitória de Guimarães e FC Porto, e o representante do clube vimaranense disse contar com um grande apoio dos adeptos, até pela proximidade geográfica entre as duas cidades minhotas.



"Vimos com o intuito de ganhar o troféu. Jogamos o primeiro jogo com o FC Porto e sabemos que vai ser difícil, mas estamos aqui de corpo e alma, clube e cidade de Guimarães. Contamos com um grande apoio aqui, como é apanágio dos adeptos do Vitória", afirmou O antigo guarda-redes Neno.



Fernando Gomes começou por notar a "brilhante" participação do Vitória de Guimarães na fase de grupos, "eliminando um dos ‘grandes' do futebol português", o Benfica, mas frisou a ambição dos ‘dragões' em conquistarem, pela primeira vez, o troféu.



"O ADN do FC Porto é procurar vencer todos os jogos. Não há nenhuma equipa do mundo que vença sempre, mas temos essa obrigação e, se for preciso, indo até ao limite. Queremos conquistar esta prova e, para isso, temos primeiro de ganhar ao Vitória", disse.



O representante portista afirmou ainda acreditar "sobretudo na competência”.



“Acreditava na época passada e este ano continuo a acreditar. Temos muito respeito pelo Vitória, mas vamos estar ao nosso nível para vencê-lo”, finalizou.