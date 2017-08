Manuel José observa um Benfica mais pressionado

Mário Aleixo - RTP 29 Ago, 2017, 12:18 / atualizado em 29 Ago, 2017, 12:19 | Futebol Nacional

Manuel José, um dos técnicos mais experientes do futebol nacional, em declarações à jornalista Cláudia Martins, considera que dois pontos não são significativos mas pressionam mais o Benfica que FC Porto e Sporting.





Do que tem visto a partir do Egipto, onde se encontra há algum tempo, Manuel José admite que fora do estádio da Luz o Benfica está com problemas para dobrar os adversários.As lesões são sempre preocupantes sobretudo as que acontecem com Fejsa.Manuel José vai mais longe no seu raciocínio e adianta a ideia de que se não fosse a fragilidade física do sérvio já estaria noutro patamar.O técnico, um dos mais titulados do futebol português, sem direto a expressar as suas ideias sobre o futebol.