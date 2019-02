Para o técnico, o Benfica mudou o sistema de jogo lançou João Felix e recuperou Gabriel com os benefícios que se perceberam através das vitórias acumuladas.





Do lado do Sporting, na opinião expressa por Manuel José ao jornalista José Carlos Lopes, o técnico Marcel Keizer entrou bem na equipa ao apostar numa ideia de jogo similar à do Ajax mas após o primeiro desaire, em Tondela, mudou tudo e a equipa começou a perder e a fazer exibições que não se enquadram com um candidato ao título.