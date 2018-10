Manuel Machado à espera de um grande dérbi minhoto

O encontro está marcado para as 21h15 e refere-se à oitava jornada do campeonato da I Liga de futebol.



O dirigente associativo, confessou à jornalista Cláudia Martins, que na véspera do jogo está a viver a aproximação ao dérbi com grande expetativa e disse esperar “um jogo leal e correto dentro e fora das quatro linhas”.



Manuel Machado olha para as primeiras sete jornadas do campeonato e centra a atenção nas duas equipas minhotas tecendo o seguinte comentário: “o Sp. Braga arrancou melhor mas o Vitória tem uma excelente equipa e obteve duas vitórias importante no Dragão e no Funchal”.