Manuel Machado é o quinto treinador a `cair` na I Liga 2017/18

Lusa 29 Out, 2017, 21:14 | Futebol Nacional

Manuel Machado, que chegou a Moreira de Cónegos esta temporada, 'cai' após a derrota por 3-0 em casa do Belenenses, na 10.ª jornada, que deixou o clube minhoto na 17.ª e penúltima posição, com seis pontos, os mesmos do Estoril-Praia, último classificado.



O Estoril-Praia tinha mudado de treinador na última ronda, com Pedro Emanuel a deixar o clube após oito derrotas consecutivas -- seis no campeonato --, sendo substituído interinamente por Filipe Pedro.



Também na nona jornada Vasco Seabra tinha deixado o Paços de Ferreira, após a eliminação da Taça de Portugal frente à secundária Académica e a goleada sofrida em casa do FC Porto (6-1).



O primeiro treinador a deixar um clube na presente edição da I Liga foi Miguel Leal, que pediu para abandonar o comando técnico do Boavista após a derrota com o Vitória de Guimarães (1-0), na quinta jornada. Jorge Simão foi o seu substituto.



Ricardo Soares foi despedido do Desportivo das Aves, após um empate a dois no terreno do Portimonense, na oitava jornada, deixando os recém-promovidos no 16.º posto, com os mesmos seis pontos dos últimos.







- Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2017/18:



JornadaClubeSaiEntra



5.ªBoavistaMiguel LealJorge Simão



8.ªDesportivo das AvesRicardo SoaresLito Vidigal



9.ªEstoril-PraiaPedro EmanuelFilipe Pedro (interino)



9.ªPaços de FerreiraVasco SeabraPetit



10.ªMoreirenseManuel Machado(a designar)