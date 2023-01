Marafona reforça baliza do Paços de Ferreira

Marafona, de 35 anos, representou o Paços de Ferreira na primeira parte da temporada 2015/16, com 19 jogos disputados, concluída no Sporting de Braga.



Não foram divulgados os detalhes da ligação do experiente guarda-redes ao emblema pacense.



O guarda-redes luso é o terceiro reforço de inverno do Paços de Ferreira, depois das contratações do avançado Alexandre Guedes e do defesa-central Maracás, de regresso à 'Capital do Móvel'.