Marakis regressa ao Nacional e assina por duas épocas

Sérgio Marakis, de 30 anos, regressa a uma casa que já conhece, pois representou o Nacional nas temporadas de 2017/18 e 2018/19, tendo assinado com o clube insular um vínculo válido para as próximas duas épocas.Iniciou a carreira nos escalões de formação do Marítimo, passando depois pelo Sporting, em 2006/07 e 2007/08. Depois de uma fugaz passagem pelo Oeiras, o futebolista nascido na África do Sul retornou ao Marítimo, no qual alternou jogos entre a equipa B e a principal, sem nunca ter conseguido se impor no plantel principal dos verde-rubros.Depois de várias épocas nos maritimistas, Sérgio Marakis representou o Portimonense, por empréstimo do Marítimo e depois os cipriotas do Ermis Aradippou, chegando ao União da Madeira, na época 2016/17, de onde se transferiu para o Nacional por uma época e meia.Em 2019/2020 representou o Cova da Piedade, ingressando na época seguinte no FC Arges 1953, equipa do principal escalão da Roménia.Na temporada transata atuou pelos austríacos do SV Horn.O Nacional terminou a última edição da II Liga na sexta posição.