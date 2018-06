Marcão e Abdullah Al Jawaey apresentados como reforços do Marítimo

Lusa Comentários 26 Jun, 2018, 17:46 | Futebol Nacional

Marcão, de 22 anos, chegou do Treze, clube da Série D brasileira, o quarto escalão, e assinou por cinco anos com os 'verde rubros'.



"Eu sempre quis vir para a Europa. O meu estilo de jogo combina muito com o estilo europeu e vai dar tudo certo. Sei que o Marítimo é uma equipa grande em Portugal e eu vim para ganhar e ajudar o clube a somar grandes conquistas", destacou.



Como referências, mencionou os nomes do internacional português Pepe, que também jogou no Marítimo, o compatriota Thiago Silva e ainda o espanhol Sérgio Ramos e prometeu luta para conquistar o seu espaço na equipa madeirense.



"Sou um jogador de muita raça e de muita qualidade. Sou alto, mas não sou lento. Estou preparado. Vou treinar e vou dar o meu melhor para o Marítimo", disse.



Antes de Marcão, também foi apresentado o médio Abdullah Al Jawaey, que representou a seleção principal da Arábia Saudita uma vez, tendo apontado um golo.



Com dificuldades a tentar perceber as perguntas em inglês dos jornalistas, a única mensagem que conseguiu transmitir foi de estar feliz com a mudança para o Marítimo, na sua primeira experiência fora de casa.



Abdullah Al Jawaey, de 22 anos, jogou no Al-Batin, com 21 partidas realizadas na última temporada, e conta ainda com uma passagem pelo Al Hilal, clube agora orientado por Jorge Jesus.



O Marítimo conta assim com quatro reforços para 2018/19, depois de também ter contratado o médio croata Josip Vukovic e o extremo argentino Leandro Barrera.