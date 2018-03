Marcelo e Ronaldo juntos pela elevação do futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mar, 2018, 08:16 / atualizado em 20 Mar, 2018, 08:16 | Futebol Nacional

Em noite de celebração do futebol, futsal e futebol de salão Cristiano Ronaldo foi distinguido como melhor jogador do ano e pediu para se dê mais valor ao que é nacional.





Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o prémio presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, face ao clima de escândalos e desconfiança que marcam o futebol nacional, pediu grandeza em relação às atitudes dos agentes desportivos a nível interno.Ordem de Mérito da Presidência da República aos campeões da Europa de futsalPrémio EscolarOs AfonsinhosPrémio UniversitárioUniversidade Beira InteriorPrémio Futebol InclusivoFederação Portuguesa de Desporto para Pessoas com DeficiênciaJogador do ano de futsal masculinoRicardinhoJogadora do ano de futsal femininoAna AzevedoTreinador do ano de futsal femininoBruno FernandesTreinador do ano de futsal masculinoNuno DiasTreinador do ano de futebol de praiaMário NarcisoJogador do ano de futebol de praiaMadjerPrémio Vasco da Gama/Internacionalização/Expansão/PortugalidadeJosé MourinhoTreinador revelação do anoNuno Manta SantosTreinador do ano formaçãoJoão TralhãoTreinador do ano futebol masculinoLeonardo JardimPrémio Prestígio/CarreiraFernando PeyroteoOnze da Liga FemininaRute Costa, Matilde Fidalgo, Carole Costa, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Fátima Pinto, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Ana Borges, Diana Silva e Andreia NortonOnze da Segunda LigaRicardo Ribeiro, Diogo Dalot, Bura, Rúben Dias, José Gomes, Chiquinho, Paulinho, Fede Varela, Carlos Vinicius, Pires e GalenoOnze da Primeira LigaRui Patrício, Nélson Semedo, Coates, Felipe, Alex Telles, Danilo Pereira, William Carvalho, Pizzi, Gelson Martins, Jonas e BrahimiÁrbitro do ano 1.ª categoriaJorge SousaÁrbitro assistente do ano 1.ª categoriaRui LicínioÁrbitra do ano Liga FemininaCatarina CamposÁrbitro do ano Campeonato de PortugalRui SoaresÁrbitro do ano Liga Sport ZoneCristiano SantosTreinador do ano futebol femininoFrancisco NetoJogadora do anoAna BorgesEquipa do ano femininaSeleção ARevelação do ano jogadora sub-21Ana CapetaRevelação do ano jogador sub-21Gonçalo GuedesPrémio Presidente da FPFPresidente da República, Marcelo Rebelo de SousaEquipa do ano masculinaSeleção AJogador do anoCristiano Ronaldo