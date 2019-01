Marco Ferreira analisa a intranquilidade dos árbitros

O juiz de campo que durante a carreira foi visado por decisões tomadas, aponta o dedo aos dirigentes de clubes e dos árbitros pela forma como foi conduzido o processo de aceitação de dispensa do árbitro Fábio Veríssimo, muito criticado como VAR no jogo FC Porto-Benfica para a Taça da Liga.



Marco Ferreira deixou a arbitragem no final da época de 2014/15, quando soube que iria ser despromovido à segunda categoria.



O juiz de campo tinha dirigido a final da Taça de Portugal dessa época e tinha sido segundo classificado entre os árbitros da primeira categoria e não aceitou a despromoção. Decidiu sair.



Sobre as decisões polémicas que se discutem a propósito dos jogos da “final four” da Taça da Liga considera que a pressão é grande para os árbitros, até porque o comunicado do Conselho de Arbitragem da FPF abre um precedente, como revelou ao jornalista David Carvalho.



Para Marco Ferreira os árbitros não têm proteção. Os clubes são os culpados.