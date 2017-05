Marco Gonçalves suspenso por 4 anos e 2 meses

Mário Aleixo - RTP 02 Mai, 2017, 11:47 | Futebol Nacional

Segundo a mesma fonte o jogador do Canelas foi alvo de três penalizações, uma mais pesada, de quatro anos de suspensão, por "ofensas corporais à equipa de arbitragem", uma segunda, de três meses, por "ameaças, injúrias e ofensas à reputação", e ainda uma terceira de dois meses, por "ofensas corporais graves a jogadores".



A agressão a José Rodrigues, com uma joelhada, ocorreu há cerca de um mês, no jogo com o Rio Tinto, do campeonato da principal divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.



Além da suspensão, Marco Gonçalves terá ainda de pagar uma indemnização ao árbitro José Rodrigues de 4.125 euros, e à AF Porto 20 por cento desse montante.



O Canelas 2010, por seu lado, foi sancionado com a pena de derrota no jogo com o Rio Tinto, a quem deverá pagar uma indemnização de 1.605 euros, a que acresce um pagamento à AF Porto de 20 por cento desse montante.



O clube de Vila Nova de Gaia foi ainda multado em mais 400 euros.