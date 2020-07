Mariana Rosa assina contrato profissional com o Sporting

"Tudo isto é o cumprir de um sonho. Sou sportinguista desde sempre, costumo ir ao estádio José Alvalade e estou no futebol feminino do Sporting desde o início do projeto. Nem tenho palavras para descrever o que sinto", disse Mariana Rosa em declarações aos meios de comunicação do clube.



A lateral-direita, de 19 anos, faz uma análise positiva acerca da evolução do futebol feminino do Sporting: "Tem melhorado muito. Está melhor em todos os aspetos, ano após ano, e isso é ótimo para o clube e para mim também. O Sporting está a fazer uma boa aposta na formação".



O exemplo disso, para Mariana Rosa, é o facto de ela própria ter chegado agora à equipa principal, depois de na época passada ter jogado na equipa de sub-19 e na equipa B, um desafio que, confessa, a motiva.



"Vai ser difícil lutar pelo mesmo lugar da Ana Borges, que é a minha jogadora preferida. Ela joga muito bem e tem muita experiência", rematou a jovem futebolista leonina.