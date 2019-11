Marinhense apura-se para os "oitavos" da Taça e é o único repescado em prova

O Marinhense venceu domingo no reduto do Sintra Football, por 2-0, num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, tornando-se a única equipa repescada ainda em prova.