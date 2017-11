Mário Almeida deixa Rio Ave por divergências

Lusa 15 Nov, 2017, 17:51 / atualizado em 16 Nov, 2017, 08:36 | Futebol Nacional

"Não me sintonizando com a estratégia apontada e com recentes acontecimentos que vejo serem para continuar, saio para que, quem pensar de forma diferente, o venha a assumir", justificou Mário Almeida, em final de mandato e a 10 dias das eleições para os órgãos sociais do clube, marcadas para 25 de novembro.



O dirigente, atualmente presidente da Assembleia Municipal de Vila do Conde, afirma que sai quando "se diz tudo estar bem", mas sublinha que para si "o presente só é bom" quando o futuro dá garantias.



"Não admito poder vir a ser responsabilizado por algo em que não estive envolvido", refere ainda Mário Almeida, em nota publicada na página oficial do Rio Ave, cuja direção é presidida por António Silva Campos.



O antigo presidente da câmara de Vila de Conde diz também que, nestes anos todos, não se limitou "a cortar fitas" e que viveu o dia-a-dia do clube, identificando-se "com os dirigentes, os técnicos, os atletas e os demais profissionais".



"Não deixei também de, em momentos difíceis, assumir responsabilidades pessoais para que o Clube não caísse em situações de incumprimento", assinala o dirigente.