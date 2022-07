Mário Balbúrdia reforça Estrela da Amadora

Balbúrdia, internacional angolano por 12 ocasiões, chega à Reboleira oriundo do 1.º de Agosto, emblema pelo qual venceu dois campeonatos e uma Taça de Angola.”, pode ler-se no comunicado.Os tricolores, que já tinham anunciado a contratação do avançado brasileiro Luan Capanni, emprestado pelos italianos do AC Milan, somam assim a 14.ª contratação depois dos guarda-redes Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora), dos defesas Lucas Rafael (ex-Boa Esporte), Jean Felipe (ex-Sporting da Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora) e dos avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Ronald (ex-Guarani, Brasil), Papalélé (ex-Montalegre) e Yuri Jonathan (ex-Capivariano, Brasil).A equipa, orientada por Sérgio Vieira, protagoniza uma autêntica revolução em relação à temporada passada, tendo saído 17 jogadores: Nuno Hidalgo (Académica), Diogo Santos (Mafra), Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (Universitatea Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko Silva (Torreense), Chapi Romano, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Lubega (Proline FC, Uganda).O Estrela da Amadora tem a estreia oficial na II Liga 2022/23 agendada para 7 de agosto, às 11h00, com uma visita ao Feirense, na primeira ronda.