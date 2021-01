Mário Nunes escolhido para suceder a António Pereira no Cova da Piedade

O técnico, de 40 anos, já orientou o treino de hoje à tarde, na margem sul do Tejo, um dia após a derrota dos piedenses no terreno do Vizela, por 2-1, ainda comandados interinamente por Ricardo Aires.



Esta é a primeira experiência de Mário Nunes como treinador principal, depois de 10 anos como adjunto, tendo começado ao serviço de clubes madeirenses como Santacruzense, Camacha, Marítimo B e União da Madeira.



Depois de integrar a equipa técnica de Vítor Oliveira no União da Madeira, aquando da passagem pelos insulares do técnico que faleceu em 2020, Mário Nunes acompanhou sempre o ‘rei das subidas’ nas etapas seguintes da sua carreira, no Chaves, Portimonense, Paços de Ferreira e Gil Vicente.



O Cova da Piedade começou a época sob o comando de António Pereira, que deixou o clube no final de dezembro por motivos de saúde, ainda na sequência do surto de covid-19 que atingiu o clube em outubro.



Os piedenses encontram-se no 14.º lugar da II Liga, com 16 pontos conquistados nas 15 jornadas já disputadas em 2020/21.