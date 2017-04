Mário Reis enaltece qualidade de Pedro Emanuel

Benfica e Estoril defrontam-se no próximo sábado, a partir das 18h15, em jogo da 31ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Recentemente o Estoril empatou 3-3 na meia-final da Taça de Portugal, em jogo realizado no estádio da Luz.



Esta equipa “canarinha” está diferente para melhor sob o comando de Pedro Emanuel. Sobretudo mais goleadora, com 14 golos apontados em sete jogos. Uma média de dois golos por partida e isso deve deixar em alerta o campeão nacional, defendeu na Antena 1 Mário Reis técnico que lançou Pedro Emanuel no futebol profissional.



Mário Reis, de 69 anos, orientou entre outras as equipas do Salgueiros, Boavista, Felgueiras e Rio Ave.



No Boavista Mário Reis conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



O treinador deixou o futebol em 2011.