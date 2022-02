Mário Silva promete Santa Clara igual a si próprio frente ao Benfica

"Vamos ser iguais a nós próprios e àquilo que temos vindo a ser ao longo deste tempo. Ambiciosos como sempre. Sabemos que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas à semelhança de todos os jogos da I Liga", afirmou o técnico.

Mário Silva falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao estádio da Luz para defrontar o Benfica, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

Para o treinador, "tem sido notório que os jogos" da I Liga "têm sido todos muito competitivos e muito equilibrados", antevendo o encontro "muito disputado" com as `águias`.

"Quando se joga com os `grandes` diz-se, muitas vezes, que não são jogos do nosso campeonato. Eu não concordo, sou sincero. Acho que, nos dias que correm, existe cada vez mais equilíbrio, mais competência das equipas chamadas `pequenas` e, por isso, os resultados que vemos não são surpreendentes", declarou.

Afirmando que o Santa Clara vai partir para o jogo para "ganhar", Mário Silva ressalvou que o Benfica "também vai fazer tudo para vencer", acreditando que o `clássico` entre Sporting e FC Porto, na sexta-feira, vai "mexer" com o encontro da Luz.

"Queremos um resultado positivo. Somos ambiciosos e queremos ganhar, como em todos os jogos, sabendo que o grau de dificuldade é alto. O Benfica joga em casa e existe um clássico que também mexe com esse próprio jogo. Sabemos que o Benfica vai fazer tudo para vencer", afirmou.

Na presente temporada, o Santa Clara já conseguiu vencer o FC Porto (3-1), para a Taça da Liga, sob o comando de Nuno Campos, e o Sporting (3-2), com Tiago Sousa como treinador principal, para o campeonato, acabando, então, com a invencibilidade do campeão.

"Esta equipa, este ano, já conseguiu vencer o FC Porto e o Sporting. Vamos tentar vencer o Benfica, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Mas, ambição, vontade e crer ninguém nos pôde tirar e é isso que temos de ter diariamente", destacou.

Mário Silva desvalorizou o momento do Benfica, que em 21 jogos já somou quatro derrotas e dois empates, afirmando que cada jogo "tem sempre a sua história".

"É uma equipa que em casa, em termos ofensivos, é poderosíssima e dificílima de contrariar", assinalou.

Já sobre o momento do Santa Clara, que não perde há cinco jogos para o campeonato, o treinador enalteceu a "qualidade" e a "união" dos jogadores.

"Acredito que mais do que aqueles 11 que entram em campo, o nosso segredo do sucesso - nesse curto espaço de tempo, porque temos ainda uma luta muito grande pela frente - tem sido o espírito de grupo e a atitude", vincou.

O Santa Clara, 10º. Classificado, com 24 pontos, joga com o Benfica, terceiro, com 47, no sábado, às 18:00, no estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 22.ª jornada da I Liga de futebol.