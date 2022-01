Mário Silva testa positivo e falha jogo do Santa Clara

”, avança a equipa açoriana em nota de imprensa.Na conferência de imprensa de antevisão, marcada para o início da tarde de hoje, vai estar o treinador adjunto Tiago Sousa, que já liderou a equipa esta época de forma interina, acrescenta ainda a formação açoriana.O treinador principal vai falhar, assim, o jogo frente ao Boavista, a contar para a 20ª. jornada da I Liga de futebol, marcado para terça-feira, às 19h15 locais (20h15 em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.A partida vai ter a arbitragem de André Narciso.Mário Silva, que foi anunciado em 10 de janeiro como novo técnico do Santa Clara, é o quarto do treinador da época dos açorianos.

O Santa Clara é o 12º. classificado do campeonato português, com 20 pontos em 19 jogos.