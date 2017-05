Marítimo adia apuramento para a Liga Europa

Lusa 14 Mai, 2017, 17:57 / atualizado em 15 Mai, 2017, 08:13 | Futebol Nacional

O jogador do Marítimo Keita disputa a bola com Mano do Estoril-Praia | Homem de Gouveia - Lusa

Raul Silva, que viria a ser expulso, adiantou o Marítimo no marcador, aos 57 minutos, mas Kléber empatou aos 76, na marcação de um livre, do qual resultou a expulsão do central dos insulares.

Com este resultado, o Marítimo mantém-se na sexta posição, última de acesso à Liga Europa, com 49 pontos, mais três do que o Rio Ave, enquanto o Estoril-Praia subiu ao 12.º lugar, com 35.