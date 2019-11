Marítimo agradece a Nuno Manta Santos e destaca atitude do técnico na saída

"O Club Sport Marítimo agradece a forma dedicada como o técnico Nuno Manta Santos encarou o projeto Marítimo e enaltece a elevação com que encarou a hora da saída, colocando os interesses do clube à frente de muitos outros", começa por referir a publicação no sítio oficial do emblema 'verde rubro'.



A saída do técnico acontece um dia após o empate (1-1) caseiro com o Portimonense, em encontro da 11.ª jornada do campeonato, naquela que foi a sétima partida seguida dos 'verde rubros' sem vencer, a quarta para a I Liga.



"O futebol vive de resultados e, por isso, depois de uma conversa franca e honesta, decidiu-se colocar um ponto final na ligação entre as partes, na certeza, porém, de que o Nuno Manta Santos merecerá sempre, da estrutura do Club Sport Marítimo, uma palavra de amizade", revelou o comunicado sobre o processo de rescisão de contrato.



Nuno Manta chegou ao Marítimo no arranque desta temporada, tendo substituído Petit, mas os resultados deixaram a desejar, com apenas três vitórias em 15 jogos oficiais, às quais se juntam sete empates e cinco derrotas.



O treinador já havia publicado na sua página na rede social Facebook que havia terminado o contrato de uma "forma totalmente justa" e que havia chegado a "bom termo" com o presidente Carlos Pereira, a quem agradeceu, tal como a restante estrutura e a massa associativa.



O Marítimo termina a publicação desejando a Nuno Manta Santos os "maiores sucessos pessoais e profissionais".