Marítimo anunciou rescisão amigável com Joel Soñora

”, pode ler-se na nota publicada pelos verde rubros.O médio ofensivo de 26 anos chegou à Madeira no final de agosto, integrando o plantel que na altura era orientado por Vasco Seabra.Ao longo dos três meses e meio ao serviço do atual penúltimo classificado da I Liga, apenas foi utilizado em seis partidas oficiais, sendo duas delas a contar para a Taça de Portugal e Taça da Liga, já sob o comando de João Henriques.Joel Soñora nasceu nos Estados Unidos, em 1996, altura em que o seu pai, Diego Soñora, antigo colega de Maradona no Boca Juniors, representava o Dallas Burn.Em Portugal realizou a segunda experiência no futebol europeu, após ter passado pelos alemães do Estugarda, no qual atuou pela equipa B de 2015 a 2017.O atleta contou com passagens pelo Vélez Sarsfield, Talleres e Arsenal de Sarandí, tendo feito formação no Boca Juniors, tudo emblemas que militam no primeiro escalão argentino.No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa.O médio norte-americano foi o primeiro a desvincular-se do emblema insular.Leo Andrade, Clésio Baúque, Miguel Sousa, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal são os restantes jogadores que integram a lista, sendo os dois últimos cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valência e Vitória de Guimarães, respetivamente.