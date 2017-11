Marítimo bate Feirense e vence fora pela segunda vez da I Liga

Lusa 05 Nov, 2017, 18:04 / atualizado em 05 Nov, 2017, 18:05 | Futebol Nacional

Ricardo Valente, aos 45 minutos, marcou o único golo no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, e permitiu à equipa madeirense ascender provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que hoje visita o Sporting (2.º).

O Feirense encaixou a segunda derrota seguida e segue no 13.º lugar, com 11 pontos, tantos quantos o Desportivo de Chaves (14.º) e menos um do que Tondela (10.º), Portimonense (11.º) e Paços de Ferreira (12.º).