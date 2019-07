Marítimo celebra 40.ª presença na I Liga de olho no primeiro terço da tabela

Lusa Comentários 27 Jul, 2019, 19:58 / atualizado em 27 Jul, 2019, 20:02 | Futebol Nacional

A meta foi vincada pelo presidente, Carlos Pereira, que enalteceu as 40 presenças, feito marcado nas novas camisolas oficiais da nova época.



"Somos um dos grandes de Portugal. Só há cinco clubes que se podem gabar deste feito e um deles é o Marítimo. Estamos todos a trabalhar para engrandecer a história do Marítimo", assinalou.



A responsabilidade para os 'verde rubros' poderem terminar no primeiro terço da tabela pertence à equipa técnica, liderada por Nuno Manta Santos, que tem de "dar vitórias à massa associativa".



O dirigente agradeceu a "moldura humana" presente, uma "demonstração da grandeza" do clube, e concluiu o discurso com uma mensagem para os apoiantes.



"Espero que a equipa dê as alegrias que vocês merecem. Viva o Marítimo", vincou.



Nuno Manta Santos pretende "mais um ano de sucesso" maritimista, mas, para tal, são necessários ingredientes como o "compromisso" e a "humildade", além de poder sonhar, pois "sonho não paga imposto", deixando ainda uma mensagem aos adversários.



"A força e garra do Leão do Almirante Reis estará sempre presente em nós", prometeu.



O capitão Edgar Costa deixou também uma mensagem, dedicada inteiramente aos adeptos, para os jogos nos Barreiros, o primeiro dos quais em 11 de agosto, frente ao Sporting, na estreia do campeonato.



"Prometemos trabalho e dedicação e precisamos do vosso apoio para pôr o 'Caldeirão' a ferver", afirmou.



Além do plantel principal, os sub-23, a equipa B, a equipa feminina e os juniores também foram apresentados.



Nota para quatro saídas do conjunto de Nuno Manta, em relação aos trabalhos de pré-temporada, com Ruan Teles, Leandro Cardoso e Pedro Mateus a integrarem os sub-23 e André Teles a regressar à equipa B, tendo sido apresentados 24 jogadores.



O Marítimo vai-se mostrar aos adeptos com um jogo frente ao Las Palmas, da II Liga espanhola, com o apito inicial marcado para as 20:00.







Plantel provisório do Marítimo para 2019/20:



- Guarda-redes: Charles e Amir.



- Defesas: Nanu, Bebeto, Zainadine, Douglas Grolli, René Santos, Lucas Áfrico, Dejan Kerkez (ex-Spartak Subotica, Sér), Fábio China e Rúben Ferreira.



- Médios: Vukovic, Pedro Pelágio, Franck Bambock (ex-Maccabi Petah Tivka, Isr), Jhon Cley (ex-CSA, Bra) e Fabrício.



- Avançados: Correa, Edgar Costa, Marcelinho (ex-Londrina, Bra), Erivaldo (ex-Leixões), Barrera, Daizen Maeda (ex-Matsumoto Yamaga, Jap), Getterson e Rodrigo Pinho.



Treinador: Nuno Manta Santos (ex-Feirense).



Saíram: Joel Tagueu (Cruzeiro, Bra), Ricardo Valente (Hatta Club, EAU), Jean Cléber (CSA, Bra) e Gamboa (Desportivo de Chaves).