Marítimo contrata médio norte-americano Joel Sonora

O médio ofensivo de 25 anos, chega proveniente do Vélez Sarsfield, onde disputou no presente ano 27 partidas e apontou um golo, depois de ter passado por Banfield, Talleres e Arsenal de Sarandí e ter feito formação no Boca Juniors, tudo emblemas que militam no primeiro escalão argentino.Joel Sonora nasceu nos Estados Unidos, em 1996, altura em que o seu pai, Diego Sonora, antigo colega de Maradona no Boca Juniors, representava o Dallas Burn.Esta será a segunda experiência do médio no futebol europeu, após ter passado pelos alemães do Estugarda, no qual atuou pela equipa B de 2015 a 2017.O internacional sub-20 norte-americano, que tem também nacionalidade argentina, é a oitava contratação assegurada pelos madeirenses, juntando-se ao guarda-redes Matous Trmal (ex-Vitória de Guimarães), aos médios João Afonso (ex-Gil Vicente), Rafael Brito (ex-Benfica) e Lucho Vega (ex-Estoril Praia), e aos avançados António Zarzana (ex-Sevilha), Pablo Moreno (ex-Manchester City) e Jesús Ramírez (ex- CA Morelia).